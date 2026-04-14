El PSC força la dimissió dels dos regidors que van facilitar el pressupost d’Orriols a Ripoll

Els dos regidors del PSC a l’Ajuntament de Ripoll, Enric Pérez i Anna‑Belén Avilés, deixen el càrrec després d’haver-se abstès en la votació del pressupost municipal, fet que va permetre a l’alcaldessa Sílvia Orriols (Aliança Catalana) aprovar els comptes.
La decisió arriba després d’una llarga reunió dilluns a la tarda entre la direcció del PSC i els dos edils, i d’un comunicat emès aquest dimarts al matí en què el partit confirma que accepta les seves renúncies: “Els regidors van posar els seus càrrecs a disposició del partit. El PSC ha acceptat les seves renúncies per tal que deixin pas a nous regidors.”
Així, el partit força la seva sortida i anuncia que dos nous membres assumiran les actes de regidor.
Un “error” que va encendre totes les alarmes al partit
L’abstenció de Pérez i Avilés havia provocat una forta reacció interna, inclosa la del primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, que aquest cap de setmana va reiterar que “al PSC mai ens trobaran en acords amb qui fa apologia de la intolerància.”
L’endemà de la votació, els dos regidors ja havien posat el seu càrrec a disposició del partit i havien admès que la decisió havia estat “un error”. En un comunicat, van explicar que volien evitar “un nou circ polític i mediàtic a Ripoll”, però reconeixien que no havien tingut prou en compte el principi fonamental d’evitar qualsevol col·laboració amb l’extrema dreta.
La federació socialista de les comarques gironines havia expressat un “desacord absolut” i va convocar-los immediatament per demanar explicacions.
Qui són els dos regidors que pleguen?
Enric Pérez, diplomat en Educació Social, és una figura molt coneguda al Ripollès. Va ser president del Consell Comarcal (2007–2011), regidor entre 2003 i 2011 i de nou des del 2019. En les últimes eleccions va ser cap de llista del PSC. Professionalment, ha estat director comercial de la Fundació MAP i des del 2025 forma part del gabinet de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
Anna‑Belén Avilés, llicenciada en Filologia Hispànica, també és una figura destacada del PSC local. Va ser regidora i cap de llista entre 2013 i 2015, i des del 2019 exercia com a regidora després de fer un pas al costat per motius personals. Ha estat professora d’institut i actualment és bibliotecària.
Context polític: Ripoll, un municipi clau
En les últimes eleccions municipals, el PSC va obtenir dos regidors, un menys que el 2019, i va passar de quarta a tercera força. Aliança Catalana, amb Sílvia Orriols al capdavant, va ser el partit més votat i governa en minoria amb 6 dels 17 regidors.
La votació del pressupost havia situat el PSC en el centre de la polèmica per haver facilitat, encara que fos per omissió, l’aprovació dels comptes d’un govern que el partit considera incompatible amb els seus valors.
Amb les dimissions, el PSC busca tancar la crisi interna i reafirmar la seva línia vermella contra qualsevol col·laboració amb l’extrema dreta.