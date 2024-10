Propietaris i llogaters a l'espera que es concretin les mesures al voltant d'habitatge del Govern català

El Govern dona forma a l’anunci de Salvador Illa per afrontar la crisi de l’habitatge. El Consell Executiu ha aprovat 18 mesures de caràcter urgent per mobilitzar solars públics, ampliar l’oferta de pisos protegits i destinar ajudes per a la compra i el lloguer. L’Executiu ajudarà els menors de 30 anys a comprar el primer pis, depenent de la renda i sempre que el pis sigui de segona mà i no superi els 90 metres quadrats. El préstec serà per pagar l’entrada a retornar en un termini de 30 anys. L’altra pota del pla és construir habitatge de lloguer social en solars públics o privats. El Govern ha fet una radiografia dels terrenys actualment disponibles. Un altre paquet, de 500 milions d’euros, serà per ajudar les famílies vulnerables a pagar el lloguer.

A l'espera de concrecions

Les mesures anunciades contemplen la construcció de fins a 50.000 habitatges destinats a habitatge social. L’executiu posarà en marxa aquesta Reserva Pública de Solars, on s’hi destinaran 500 milions anuals en préstecs a promotors perquè edifiquin habitatge social. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Óscar Gorgues, afirma que cal veure com es tiren endavant els 50.000 habitatges protegits anunciats, i també en quina zona es posen en marxa. Gorgues assegura també que els 500 milions anunciats en ajudes per als promotors, possiblement es quedaran curts.

Mobilització i vaga de lloguers

Unes mesures que tampoc han acabat de convèncer el Sindicat de Llogateres, però per altres motius. Asseguren que fan curt, i per això han convocat una manifestació el 23 de novembre. Protesten pels preus actuals dels lloguers, i amenacen amb una vaga de lloguers si no s’aconsegueix una rebaixa. La convocatòria segueix el camí de la marxa que es va fer diumenge passat a Madrid, que creuen que ha marcat un "punt d'inflexió" en la lluita pel dret a l'habitatge. El Sindicat ha criticat les mesures "descafeïnades" o les regulacions "defectuoses" que han impulsat els polítics. En aquest sentit, ha considerat una "farsa" les mesures anunciades pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest dilluns. El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, afirma que la solució no passa per augmentar les xifres d'edificis de protecció oficial, una xifra que consideren irrisòria, sinó per canviar el model que baixi significativament el preu dels lloguers.