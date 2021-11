LA CIUTAT, AMB MIRIAM FRANCH

El projecte 'Realidad Mejorada' busca millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics més petits

Cuidar dels més petits hauria de ser una prioritat per tots nosaltres. Per això, la Fundación Aladina, la Fundación Albert Bosch y Fundación Small s’han unit per recaptar fons per ampliar i modernitzar l’espai d'Hospitalització d’Oncologia i Hematolgia Pediàtriques. Parlem amb Laura Lucaya, presidenta de la Fundació Small.