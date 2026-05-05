Presó provisional per l'autor del crim d'una dona a Esplugues de Llobregat

El presumpte autor del crim d’una dona a Esplugues de Llobregat ingressarà a presó provisional, comunicada i sense fiança. Així ho ha informat aquest dimarts el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), després que el jutjat d’instrucció hagi obert una causa contra l’home per l’assassinat d’una dona de 41 anys, d’origen xinès, a plena llum del dia, dissabte passat.
A més del delicte d’assassinat, la plaça 3 de la secció d’instrucció del tribunal d’instància d’Esplugues de Llobregat li atribueix també delictes d’homicidi en temptativa, lesions, amenaces greus i danys. Segons la investigació, l’acusat va amenaçar diversos veïns amb un ganivet i va ferir lleument una altra persona abans de ser reduït.
Pel que fa a la motivació del crim, el Govern de la Generalitat ha volgut tallar qualsevol especulació. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha assegurat que els Mossos d’Esquadra treballen amb una única hipòtesi: que l’atacant va actuar després de patir un brot psicòtic.
"Catalunya és més segura que fa un any"
Aquest crim s’emmarca en un cap de setmana especialment tens a Catalunya, amb cinc episodis violents, dos dels quals mortals: l’assassinat d’un home al barri del Raval de Barcelona i el de la jove a Esplugues. Tot i això, el Govern defensa que Catalunya continua sent un lloc segur per viure-hi. Segons Paneque, les dades indiquen que el país és avui més segur que fa un any i que les polítiques aplicades en matèria de seguretat “van pel bon camí”.
La portaveu ha remarcat que els plans contra la multireincidència estan donant resultats, que els atacs amb armes blanques han disminuït i que el cos dels Mossos d’Esquadra s’ha reforçat amb més efectius durant els últims mesos. Un conjunt de dades que, segons l’executiu, els esperonen a continuar aplicant les mateixes polítiques.
En aquesta línia, la consellera d’Interior, Núria Parlon, ha assegurat que cal reforçar i ampliar el pla per retirar armes blanques de la via pública. “Hem tingut un cap de setmana que no ha estat gens fàcil, amb homicidis colpidors”, ha afirmat durant la celebració del Dia de les Esquadres de la Regió Policial Camp de Tarragona, a Vila-seca. Parlon ha fet una crida a la convivència, que ha definit com “el gran repte” de la societat, i ha afegit que, tot i la ràbia i la indignació que generen aquests fets, “la responsabilitat és continuar endavant”.
Debat polític
Paneque també ha anunciat que el govern compareixerà allà on calgui per donar explicacions i que està disposat a reunir-se amb tots els grups parlamentaris que així ho sol·licitin. De fet, el debat polític ja s’ha activat. Junts per Catalunya ha demanat una reunió amb la consellera d’Interior, Núria Parlon, amb la presència de les màximes autoritats dels Mossos d’Esquadra. El Partit Popular, per la seva banda, ha exigit la compareixença al Parlament del president de la Generalitat, Salvador Illa.
Tant Junts com el PP qüestionen el discurs optimista del Govern i insisteixen que la percepció d’inseguretat al carrer no millora, malgrat les xifres. Els portaveus Salvador Vergés i Juan Fernández han expressat aquest malestar. En canvi, els socis d’investidura de l’executiu se situen més a prop de la lectura governamental. La portaveu d’Esquerra Republicana, Ester Capella, dona per bona la tendència a la baixa dels fets delictius, mentre que la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, ha reclamat a PP i Junts que no comprin “el discurs de l’extrema dreta” que vincula delinqüència amb immigració.
Finalment, el Govern també ha recordat que manté l’oferta d’incloure els Mossos d’Esquadra als centres educatius que ho demanin, amb l’objectiu de prevenir conflictes i promoure la convivència als instituts, com una eina més per reforçar la seguretat i la cohesió social.