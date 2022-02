Es presenta GENIGMA, un videojoc per ajudar en la recerca científica contra el càncer

El joc, disponible a iOS i Android en català, anglès, castellà i italià, és el resultat d’un projecte de ciència ciutadana de dos anys i mig desenvolupat per un equip de recerca del Centre de Regulació Genòmica (CRG), el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG) i professionals del videojoc. GENIGMA ha estat creat per a impulsar els esforços de recerca que depenen de les línies cel·lulars de càncer, un recurs essencial per estudiar el càncer i provar nous fàrmacs per tractar la malaltia. Per jugar a GENIGMA s’ha de resoldre un puzle amb unes cadenes de blocs de diferents colors i formes. Cada cadena representa una seqüència genètica en la línia cel·lular de càncer, i la forma en què s’organitzen els blocs és una solució potencial per la ubicació dels gens. Carles Aguilar parla amb Marc Marti Renom, Investigador de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i del (Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG)