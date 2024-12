Preocupació a Sant Antoni per la onada de robatoris al barri

Els comerciants del barri de Sant Antoni han denunciat un increment en la inseguretat, pel que han demanat que s'instal·lin càmeres de videovigilància i s'incrementi la presència de la Guàrdia Urbana. A La Ciutat hem parlat amb el president de Sant Antoni Comerç,Jordi Arias, i ens ha explicat que no creu que "Sant Antoni sigui un barri més perrillòs que els de la resta de Barcelona", però que si que hi ha una zona "des del carrer Tamarit, fins a Urgell" que degut a les obres "hi ha una concentració de robatoris, sobretot a dos o tres establiments concrets".

També explica que "les obres han provocat que la zona quedi molt aïllada, ja que el carrer Tamarit està tancat, i sobretot a la nit ha crescut la inseguretat". "Tampoc hem notat més presencia policial ja que ens han dit que la taxa de actes delicitius al barri de Sant Antoni respecte a l'any passat, tot i la inseguretat que hi ha a aquesta zona del barri", assegura Jordi Arias. Tot i aquesta dada, els veïns de la zona afirmen que "estaria molt bé incrementar la presència policial i instalar càmeres".