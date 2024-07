Podem prescindir de les centrals nuclears a Catalunya?

Al 2023 només un 15% de l'energia generada a Catalunya va procedir de fonts renovables. En canvi, l'energia nuclear representa el 58% de l'energia elèctric consumida a Catalunya.

Podem prescindir-ne a Catalunya ? Quins són els seus riscos? Es pot considerar que és una energia verda? De fet, les institucions europees han inclòs tant el gas com les centrals nuclears en el grup d’energies verdes i les equiparen amb les renovables en els programes de finances sostenibles. Una afirmació que ha generat certa controvèrsia també entre els experts i els grups ecologistes.

La posició dels ecologistes

En una entrevista a la Brúixola, la membre d'Ecologistes en Acció i portaveu del Movimiento Ibérico Antinuclear Cristina Rois ha assegurat que a Catalunya el pes de l'energia nuclear és molt superior a la mitjana estatal"perquè hi ha molt per fer en el camp de les energies renovables". Una tendència que, al seu parer, cal canviar perquè això també significa estar "casats amb Rússia", ja que l'enriquiment de l'urani es fa en aquest país majoritàriament.

Rois també ha alertat no només dels riscos de fabricar l'energia nuclear, arran dels casos de Txernòbil o Fukushima, sinó també de l'amenaça que suposen els residus nuclears: "Si les centrals nuclears de Catalunya tanquen al 2035, tal i com està previst, 178 contenidors de combustible gastat que són residus radiactius de més alta activitat s'hauran de quedar allà fins que es trobi un magatzem geològic en profunditat i siguin traslladats. També s'ha mostrat contrària a que l'energia nuclear sigui considerada verda per la UE. Rois ha recordat que, en cada recàrrega de combustible, suposen més de 1.800 tones de CO2 que es transmeten a l'aire.

Allargar la vida de les nuclears a Catalunya?

El director de Desenvolupament Sostenible al Foment del Treball Nacional, Salvador Sedó, s'ha mostrat clar durant l'entrevista a la Brúixola i ha afirmat que "hem perdut el tren de la transició energètica". Els consum de les energies renovables està molt lluny del somniat, "l'any 2023 el 58% de l'energia elèctrica consumida a Catalunya va ser produïda per alguna de les centrals de Catalunya". Una realitat que podria portar-los a allargar la vida de les centrals nuclears, fet que, afirma Sedó, "no necessita noves inversions".

Quan es parla del motiu pel qual no s'inverteix en renovables al ritme òptim el convidat ho té clar i explica que "hi ha un problema de voluntat política i de voluntat de ciutadania".