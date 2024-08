El perquè de les llàgrimes de Sant Llorenç

El físic i divulgador Toni Bertólez defineix a "La Brúixola d'Estiu" per què es produeixen els Perseids o les llàgrimes de Sant Llorenç. Es tracta d'estels fugaços que sorgeixen a partir de les restes d'un cometa que gira al voltant del Sol. Bertólez recomana veure les llàgrimes de Sant Llorenç des d'una zona allunyada dels nuclis urbans on puguem veure un cel ben fosc. Explica, també, que es podran veure cent estels fugaços per hora i recomana l'observatori del Montsec o els parcs naturals de Montserrat, Sant Llorenç del Munt o el Montseny per gaudir del fenomen.