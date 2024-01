Pere García: "La situació és complicada"

Avui s’ha presentat a Madrid un esdeveniment que pot canviar el futur de l’economia Catalana però sobretot del Vallès Oriental. Madrid acollirà a partir del 2026 un gran premi de la Fórmula 1. Això posa en entredit la continuïtat del Circuit de Montmeló dins els calendari de la major competició automobilística del món.

Context

Segons les darreres dates publicades el 2022, el Circuit de Montmeló va aportar a Catalunya 181 milions del PIB i més de 2.600 llocs de treball. Ara bé, "més de la meitat dels visitants que va acudir al circuit al llarg de l'any va ser mentre el celebrava el Gran Premi de la F1". assegura el president de la Unió Empresarial del Vallès Oriental, Pere García, en declaracions a Onda Cero

Afectacions

Les afectacions són múltiples. Sobretot, pel sector vinculat al turisme. El circuit de Montmeló acull grans esdeveniments però també genera una gran afluència de visitants tant per Vallès Oriental com per Barcelona. "Si la F1 marxa de Catalunya, la situació per a molts hotels i restaurants es tornaria força complicada", assegura García.

Però això no és tot. també caldria tenir en compte la incalculable atractivitat que la F1 genera per la marxa Barcelona. "Aquí és impossible posar una xifra exacte", indica l'economista.

"La preocupació és important perquè la F1 també fa bona part dels entrenaments previs a l'inici de la temporada a Catalunya. Per aquest motiu, demanem a totes les administracions que facin tot el possible per mantenir en el calendari el Circuit de Catalunya.

Per un costat, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que la Generalitat està treballant per mantenir la Fórmula 1 a Catalunya. Unes paraules que lliguen amb les de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, qui ha assegurat que li agradaria que Montmeló seguís acollint aquest gran esdeveniment, ja que no vol que cap projecte marxi d'Espanya.