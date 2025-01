Pèrdues de fins al 80% de les olives a causa dels estornells

Els estornells s'afegeixen a les causes ja conegudes de la pèrdua d'olives al Baix Ebre. Fins ara, aquests ocells emigraven, però la plaga ha decidit quedar-se a zones càlides del territori català. Des d'Unió de Pagesos, el responsable nacional del sector de l'oli Jordi Pascual explica a 'La Brúixola' que els estornells poden empassar-se al dia 40.000 quilos d'olives que el vent va fer caure a terra. Aquesta espècie s'afegeix als conills, cabirols i senglars que també malmeten el fruit afectant la seva producció. "Tindrem pèrdues d'entre un 80% i un 100% amb un rendiment d'oli molt baix", lamenta Pascual. Per aquest motiu, reclama al Departament d'Agricultura que prenguin mesures per frenar l'acció d'aquests ocells com, per exemple, l'esterilització. Jordi Pascual assegura que aquest fet passa arreu del territori espanyol i recorda que és el principal productor d'oli d'oliva del món.