Per què cremaven llibres els nazis?

Òscar Gonzàlez aprofita per parlar avui, a la secció històrica de "Nits de Ràdio" d'una imatge que segur tenim tots a la ment, la de la pel·lícula "Indiana Jones i la última cruzada" on veiem com els nazis cremaven llibres a una plaça. Aprofitem la publicació del llibre "Ladrones de libros. EL saqueo nazi de las bibliotecas europeas y la lucha por recuperar la herencia" De Anders Rydell per parlar de si era realment així i quins eren els objectius que perseguien els alemanys amb la cultura.

Ho fem conversant amb l'editor del llibre Alberto Pérez.

Escoltem la seva xerrada al nits de ràdio amb David Cervelló