Un pastís de patata amb molta creativitat

Per fer aquesta recepta necessitarem:

Patates

Pasta de full o massa filo

Nata líquida vegetal

Olives negres

Tomàquet sec

Coem la patata al microones. La punxem una miqueta i l'anem girant durant uns 5 minuts en un recipient apte per a microones. Un cop cuita, la tallem en rodanxes. I en una safata de forn, hi estirem la pasta de full i hi posem les rodanxes de patata al damunt. Hi podem afegir nata líquida vegetal pel damunt i també ho podem acompanyar d'olives i tomàquet sec. A més, es pot condimentar amb chimichurri, orenga i altres espècies. Ho posem al forn ja escalfat a 180 graus. I esperem uns 20 o 30 minuts. Per servir-ho, ens pot acabar de donar el toc una mica d'oli picant.