La paraula musical de la setmana és: Depauperar

Si la setmana passada un oient ens va proposar 'omnicanalidad' com a paraula amb la qual buscar cançons, aquesta setmana ha estat el torn de 'depauperar', que significa empobrir un fet o una persona. La Montse Valls ha aconseguit trobar un tema instrumental titulat 'Pista Dembow (Depauperar) de Benoit Bear. Però a banda d'això, ha aconseguit trobar una cançó amb la paraula 'Mayra'. És una cúmbia de Joan Sebastian.

Cançons amb la paraula 'cançó'

Per tots és sabut que Betty Missiego va cantar allò de 'Su canción', un tema amb el qual va representar Espanya al Festival de la Canción de Eurovisión al 1979. Però la Montse Valls té altres propostes que destaquen aquesta paraula, com per exemple 'Canciones de amor a ti', de Rigoberta Bandini, o 'Your song' de Elton John.