El Papa Lleó XIV a Barcelona: tots els detalls de l'agenda oficial

A banda dels grans esdeveniments, el Pontífex també farà parada a espais de fort contingut social. Entre ells, la presó de dones de Brians 1, on saludarà internes i personal penitenciari, i la Catedral de Barcelona, on presidirà el "Rezo de la Hora Media".
També visitarà l’església de Sant Agustí, on vol posar en relleu la tasca d’acompanyament que fan els voluntaris de Càritas amb les persones més vulnerables. En aquest mateix marc, beneirà el corredor humanitari impulsat per la Fundació Sor Lucía Caram, que partirà de la Sagrada Família amb destinació a Ucraïna.
Omella celebra l’expectació i parla de la beatificació de Gaudí
En una roda de premsa a la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha expressat la seva satisfacció per l’alta expectació que ha generat la visita del Papa tant dins de l’Església com entre la societat catalana.
Omella també ha aprofitat per referir-se al procés de beatificació d’Antoni Gaudí: "Què més voldria jo que el proclamin sant, perqué és una persona impressionant. Estan estudiant a Roma el miracle, l'estudi està en una fase molt avançada, però no hi ha res més".
El Camp Nou, descartat per les obres
El pare Enric Puig, coordinador de la preparació de la visita, ha explicat que inicialment s’havia estudiat celebrar la trobada multitudinària amb joves al Camp Nou, però el club ho va descartar per l’impacte que tindria en les obres de remodelació de l’estadi, amb un retard d'un mes.
L'AGENDA DEL PAPA
Dimarts 9 de juny — Arribada a Barcelona
- 12:25 — Arribada a l’aeroport de Barcelona–El Prat
- 13:00 — Rezo de la Hora Media a la Catedral de Barcelona — Homilia
- 20:00 — Vigília de pregària a l’Estadi Olímpic Lluís Companys — Discurs
Dimecres 10 de juny — Barcelona i Montserrat
- 10:50 — Visita al Centre Penitenciari Brians 1 — Salutació
- 12:00 — Rosari a l’Abadia de Montserrat — Discurs
- 13:00 — Dinar amb la comunitat benedictina de Montserrat
- 16:30 — Trobada amb realitats de caritat i assistència — Església de Sant Agustí — Discurs
- 19:30 — Santa Missa a la Basílica de la Sagrada Família — Homilia
Dijous 11 de juny — Sortida cap a Canàries
- 08:30 — Sortida de Barcelona–El Prat cap a Gran Canària