Oriol Junqueras vol ser candidat a la Generalitat, malgrat estar inhabilitat

El líder d’Esquerra, Oriol Junqueras, vol "fer un pas endavant" per tornar a ser candidat a la presidència de la Generalitat en les properes eleccions. Ho formalitzarà aquesta tarda en una conferència davant 600 persones a l'Auditori de Barcelona, on també exposarà el seu full de ruta per al proper cicle electoral.
Sota el títol 'Una nova ambició nacional', Junqueras anunciarà les línies mestres per rellançar el partit, després de les darreres ensopegades a les urnes. El líder republicà considera que "Catalunya es troba en una cruïlla històrica" en la qual "ha de decidir si continua fidel a si mateixa"; o bé renuncia "a la seva essència" i "a ocuopar el lloc que li correspon".
Oriol Junqueras actualment està inhabilitat fins el 2031, però confia en què abans se li aplicarà l’amnistia. "Estem convençuts que si es fa justícia es resoldran favorablement aquestes inhabilitacions que mai haurien d'haver existit".