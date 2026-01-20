SISTEMA TENSIONAT

Catalunya és la tercera comunitat autònoma amb més llistes d'espera per a una cirurgia

Catalunya és la tercera comunitat autònoma que més denúncies ha fet arribar a l'associació 'El defensor del paciente' al 2025. L'entitat ha rebut 2.059 casos. La xifra representa un augment de poc més del 13% respecte l'any anterior.

Robert Calvo

Barcelona |

Els cinc hospitals catalans més denunciats han estat, per aquest ordre, el Vall d'Hebron de Barcelona; el de Bellvitge, a L'Hospitalet de Llobregat; el Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat; el Germans Trias i Pujol, de Badalona; i el Parc Taulí, de Sabadell. Amb tot, aquests són també els grans hospitals de la zona amb més densitat de població de Catalunya: l'àrea metropolitana de Barcelona. Per províncies, Barcelona concentra la major part dels casos, concretament 1.731. Per darrere queden, per aquest ordre, Tarragona, Girona i Lleida.

UN PANORAMA FOSC

A La Ciutat hem comentat totes aquestes dades amb la presidenta de l'associació, Carmen Flores, que lamenta la situació que s'està vivint en aquesta comunitat autònoma. Diui que és "negra" i alerta que aquest escenari compromet molt la vida de la ciutadania. AwqueLes reclamacions més habituals han estat per les llistes d'espera, les urgències, la cirurgia general, la traumatologia, i la ginecologia i obstetrícia.

FA,LTEN METGES

L'entitat que posa aquestes xifres negre sobre blanc, destaca que un dels aspectes que més distorsiona el CatSalut és la manca de professionals. I hi posa xifra a aquestra mancança: calen uns 500 metges de família per donar cobertura als CAP a tot Catalunya.

