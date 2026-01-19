FELICITAT DE MERCAT

El negoci de la felicitat és molt rendible

Cada tercer dilluns del mes de gener, se celebra a tot el món el 'Blue Monday', que està cridat a ser el dia més trist de l'any. Amb motiu d'aquesta efemèride, hem volgut parlar del mercadeig dels sentiments.

Robert Calvo

Barcelona |

A 'La Ciutat' hem enraonat una estona amb Jesús G. Maestro, catedràtic i escriptor. Ens ha presentat el seu llibre 'El fracaso de la felicidad'

Hem parlat de la felicitat. I per què ho hem fet en un dilluns de gener que està cridat a ser el dia més trist de l'any? Doncs perquè a La Ciutat som optimistes de mena i ens agrada aportar una mica d'alegria cada dia a la nostra audiència. És, potser, el moment més feliç de les nostres vides. Sobre aquest tema, el de ser feliços perquè sí, n'hem parlat una estona amb l'escriptor Jesús Maestro.

Felicitat amb calçador

Diu Jesús Maestro que "la felicitat és un bon negoci si se sap vendre bé". I alerta d'aquells que prometen la felicitat, perquè "són la serp del paradis". A més, aquest catedràtic es pregunta "qui pot assegurar-nos la felicitat permanent?". Però és conscient que la cosa funciona i que moltes empreses en treuen una bona quantitat de diners.

Llibertat o felicitat?

"Què passa si eduquem la gent per ser feliç?", es pregunta Maestro, que també opina que potser seria "millor educar perquè la gent fos intel·ligent i lliure". Per tant, llibertat o felicitat? Ho hem debatut en una estona de ràdio que també ha servir per analitzar de quina manera les marques s'aprofiten dels sentiments del personal.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer