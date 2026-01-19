El negoci de la felicitat és molt rendible

Hem parlat de la felicitat. I per què ho hem fet en un dilluns de gener que està cridat a ser el dia més trist de l'any? Doncs perquè a La Ciutat som optimistes de mena i ens agrada aportar una mica d'alegria cada dia a la nostra audiència. És, potser, el moment més feliç de les nostres vides. Sobre aquest tema, el de ser feliços perquè sí, n'hem parlat una estona amb l'escriptor Jesús Maestro.
Felicitat amb calçador
Diu Jesús Maestro que "la felicitat és un bon negoci si se sap vendre bé". I alerta d'aquells que prometen la felicitat, perquè "són la serp del paradis". A més, aquest catedràtic es pregunta "qui pot assegurar-nos la felicitat permanent?". Però és conscient que la cosa funciona i que moltes empreses en treuen una bona quantitat de diners.
Llibertat o felicitat?
"Què passa si eduquem la gent per ser feliç?", es pregunta Maestro, que també opina que potser seria "millor educar perquè la gent fos intel·ligent i lliure". Per tant, llibertat o felicitat? Ho hem debatut en una estona de ràdio que també ha servir per analitzar de quina manera les marques s'aprofiten dels sentiments del personal.