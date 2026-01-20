Com s'ha viscut el temporal a l'Ampolla i a Girona

L’episodi de pluges intenses ha mantingut Girona en alerta durant bona part de la jornada, amb especial vigilància sobre l’augment del cabal del riu Onyar. Segons ha explicat la regidora de Convivència i Seguretat, Silvia Aliu, la situació s’ha anat estabilitzant al llarg del dia i el risc d’inundacions als barris més pròxims al riu s’ha reduït. Tot i això, l’Ajuntament manté les recomanacions de prudència i destaca la tasca preventiva feta els darrers dies, així com la coordinació dels serveis d’emergència per garantir una gestió “tensa però controlada” del temporal.
Pel que fa a les conseqüències, el consistori treballa ja en la reparació dels danys puntuals, com el tall d’accés al carrer del Carme, i confia a recuperar la normalitat en les pròximes hores, amb les escoles obertes i l’activitat quotidiana restablerta. En paral·lel, des del litoral, l’alcalde de l’Ampolla, Francesc Arasa, ha advertit de l’impacte recurrent dels temporals marítims al Delta de l’Ebre i ha posat l’accent en els projectes en marxa per recuperar la platja i reforçar la protecció del territori davant futurs episodis de fort onatge.