Oriol Junqueras vol seguir com a president d’ERC

Oriol Junqueras dimitirà després de les eleccions europees del 9 de juny, però optarà a la reelecció com a president d’Esquerra. D’aquesta manera, es desmarca de la secretària general del partit, Marta Rovira; i del president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, que sí abandonaran definitivament la primera línia política.

Junqueras ha negat pressions internes per abandonar temporalment la direcció del partit. Argumenta la seva decisió com un “pas necessari” per convocar un congrés nacional extraordinari -el 30 de novembre- i “fer efectiva” la carta d’aquest dimarts a la ciutadania, on es postulava per “pilotar la nova etapa” després de la davallada electoral.

Buscarà els avals de la militància

L’encara president d’ERC ha assegurat que se sent “útil” i amb “força” per “reconnectar amb la ciutadania”. “No vull renunciar a res per ajudar el meu partit i el meu país des de tot arreu, però nomes em sentiré plenament legitimat si tinc un aval explícit i renovat de la militància”, ha asseverat.

I per aconseguir-ho, farà una “escolta activa” dels militants en “igualtat de condicions”. “Necessito sortir al carrer, parlar amb molta gent, com més gent millor, fer-ho en una condició d'igual a igual, no des d'una determinada funció”, ha defensat.