Núria Cadenes, Premi Proa de Novel·la, presenta 'Qui salva una vida'

La periodista i escriptora Núria Cadenes ha estat guardonada amb el Premi Proa de Novel·la 2025 per la seva obra Qui salva una vida, un relat que ens transporta a la Cerdanya en els anys més foscos d’Europa. La novel·la, construïda a partir de fragments i veus reals, posa en relleu el coratge anònim de persones que, enmig de la barbàrie, van decidir actuar per salvar vides. Cadenes explica que la geografia pirinenca és gairebé un personatge més: “He intentat que impregnés tota la novel·la, amb aquest cel immens i sense fronteres”, diu.
La història s’inspira en figures reals com mossèn Joan, membres de xarxes de resistència i la infermera Friedel, que va arrencar criatures de les fileres que conduïen als camps d’extermini. “Són actes increïbles, però reals. Persones normals que, davant la injustícia, no podien fer altra cosa que ajudar”, reflexiona l’autora. El jurat ha destacat la força literària i l’exigència formal d’una obra que, segons l’autora, “demana atenció, però regala una atmosfera que queda dins”. Per a Cadenes, el premi és “una celebració de la literatura catalana, que viu un moment de gran qualitat i diversitat”.