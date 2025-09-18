La nova oficina tècnica de Rodalies agafa forma

L’enginyer de camins Luis Ubalde -que va dirigir les obres de La Sagrera- encapçalarà l’oficina tècnica de Rodalies, segons ha anunciat aquest dijous el Govern i Renfe. La seva responsabilitat serà coordinar, planificar i fer seguiment de les 200 obres de millora a la xarxa ferroviària.
L’Executiu preveu que el nou organisme entrarà en funcionament a principis d’octubre. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que l’oficina neix per “minimitzar al màxim les incidències” i aconseguir que “les inversions es concretin”. El comissionat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias, ha afegit que “la nostra obsessió és que no hi hagin talls”.
El president d’Adif, Luis Pedro Marco, ha reconegut que Rodalies té “marge de millora”. “Estem convençuts que amb les inversions, acompanyades d’altres mesures, els usuaris en veuran els resultats en un temps raonable”, ha assegurat.
L’oficina tècnica de Rodalies penjarà d’Adif, sense participació de Renfe, tot i que la interlocució amb l’operadora serà constant. De fet, Govern, Adif i Renfe es reuniran quinzenalment per fer recompte de les incidències, com retards o el nombre d'usuaris afectats.