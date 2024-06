Nos espera un verano con los CAP saturados: Habrá recortes en el personal de sustitución en verano

El personal sanitario de Barcelona ya sabe que este verano será más complicado de lo que ya es normalmente. Y es que el Institut Català de la Salut (ICS) ha comunicado a los directores y directoras de los CAP (Centros de Atención Primaria) que no podrán contratar personal de sustitución para cubrir los turnos de vacaciones, que algunas unidades de algunos centros se cerrarán, como la unidad de Infecciones de Transmisión Sexual, o la prohibición de prorrogar contratos temporales.

Más leña al fuego

Como era de esperar, esta medida ha caído como un jarro de agua fría entre el sector sanitario. En 'La Ciutat' hemos hablado con la doctora Lourdes Franco, médico de familia y secretaria de atención primaria de Metges de Catalunya, que resignada a sobrellevar una nueva complicación, recuerda que "por desgracia en nuestra categoría profesional no es nuevo porque desde hace años no hay sustituciones, pero que además haya esta pérdida del programa de verano para sustituciones dimensiona de manera mucho más potente la situación".

Así pues, la situación que deja esta medida es que "el personal que haya tendrá que gestionar la situación, asumiendo la tarea que el compañero deja de hacer. Tendrán que asumir el doble triple o cuádruple de trabajo dependiendo de las zonas, porque en verano también hay movimientos, pero está claro que impactará en las esperas, la demora para pedir cita y en algún momento la calidad que se pueda dar en las visitas", prevé Lourdes Franco.

Vacaciones amenazadas?

Sobre la posibilidad que esta medida provoque que el personal sanitario que tiene cerradas las vacaciones tenga que cambiar su calendario, Franco espera "que no haya que hacerlo, que las personas que están trabajando todo el año puedan disfrutar de su descanso y que esta situación no provoque pasos atrás en vacaciones que ya están cerradas. Será un verano más complicado que los anteriores, cuando ya venimos de una situación de cierta saturación, porque en cada centro faltan varios doctores. Llueve sobre mojado y se complica la situación, cuando personas que ya están dando más y asumiendo trabajo de otros llega el verano y la dificultad de asumir las vacaciones lo complica todo. Además, el impacto en la salud laboral, personal y emocional es muy grande, podemos llegar a final de verano en una situación crítica para atender a las personas".

Pasado y futuro

El argumento del ICS para tomar esta medida ahora es que los presupuestos del gobierno catalán están en suspense, pendientes de ser aprobados. Aquí, Lourdes Franco se muestra sorprendida porque "cómo lo arreglaron el año pasado, cuando también estaban los presupuestos bloqueados? Estamos en la misma situación que entonces. Hace años que el presupuesto está muy limitado, por debajo de lo que debería ser, y siempre se ha acabado gestionando, pero no se entiende qué ha cambiado para que se haga de manera diferente. Esperamos que se puedan salvar los muebles, nos estamos jugando la salud de la población. Esperamos que las cosas no sean tan graves, como se dices desde el ICS, y que podamos llevarlo".

Daños colaterales

Lourdes Franco recuerda que la situación "es grave en el sentido que hay muchos centros tensionados porque estamos bajo mínimos. En todos los sitios faltan cupos por cubrir y ya estamos asumiendo este déficit, si le añades las vacaciones y que no haya coberturas puede dar una situación grave".

Preguntada por cómo afecta todo esto en el día a día de cualquier personal sanitario, Franco explica que "hacemos todo lo que podemos y más, estamos por encima de nuestras posibilidades, trabajando en muchas ocasiones fuera de horario y conectándose desde casa para preparar consultas de la semana, o haciendo llamadas fuera de horario, trabajo atrasado en los días de descanso o fuera de horario... Llega un punto en que esto afecta, hay un aumento de las bajas entre el colectivo, que tradicionalmente tenía un nivel de bajas bajo, pero va en aumento, y recursos como la Fundación Galatea, que nos ofrece ayuda psicológica, está sobrepasado".

Toda esta tensión hace que la situación sea difícil de llevar: "Llega un punto en que no sabemos cómo llamar la atención, este no es el camino, necesitamos ayuda para soportar y llegar a dar la calidad asistencial que todos queremos. No nos podemos partir y atender a dos personas al mismo tiempo, cuando miras la agenda y ves que hay 2-3 personas apuntadas a la misma hora te planteas cómo hacerlo, tienes que dejar de hacer cosas, alargar jornada si se puede... es muy complejo".

Con todo esto, Franco pide a la ciudadanía que juegue su papel: "Pediría paciencia porque la situación no es fácil, paciencia cuando por ejemplo haya retrasos en una cita. También la ciudadanía tendría que tomar la iniciativa de reclamar un buen sistema de salud pública, y esto pasa por dotar de profesionales al sector, permitiendo que gestionemos mejor nuestro día a día. Lo que no se puede hacer es lo que se ha hecho, que es la imposibilidad de sustituir plazas. En este caso también se ha dado la orden de que el personal sanitario tiene que estar en las residencias, lo que aumenta aún más este volumen de trabajo", lamenta Franco.