'Las normas de la locura', l'òpera prima de Diego González-Segura

“Un thriller en el que totes les normes poden trencar-se, incloses les de la bogeria”. Així es presenta 'Las normas de la locura', l'opera prima de l'escriptor Diego Gonzalez Segura, nascut a Buenos Aires però afincat a Barcelona des de fa molts anys. Aquest escriptor novell ens trasllada una història on el lector o lectora haurà d'estar molt atent a tots els detalls per no caure en aquesta bogeria. La història la protagonitza la Laura, que amb l'ajuda de dos companys de teràpia psicològica, lluitarà per escapar de fantasmes del seu passat, que no spa si son reals o fruit de la bogeria. Sobre la trama i el per què d'aquesta història n'hem pogut parlar amb el seu autor.