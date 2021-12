Nits de Ràdio us desitja Bones Festes de Nadal.

Fem el darrer programa de l'any amb una festa grossa. Convidem molts dels col·laboradors del programa per explicar els nostres plans de Nadal, com viurem aquestes festes tan condicionades per la Covid i sempre amb un somriure farem propòsits i desitjos pel 2022.

Quin serà l'últim acudit dolent del David?

Quin serà el darrer estudi universitari de la Marta?

En Morales ens parlarà de Sant Andreu?

Alan Jornet trobarà parella?

Poden ser més adorables en Dani i la seva xicota?

Potser trobem resposta a algun d'aquests enigmes al llarg del programa d'aquesta nit

També aprofitem per escoltar anuncis i moments televisius que ens porten a festes d'altres anys.

Fi de festa de 2021, sempre amb bon humor, amb positivisme, amb alegria, per acompanyar les matinades de tothom, com sempre al nits de ràdio amb David Cervelló