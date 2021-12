LA CIUTAT, AMB JAUME MAS

Nacho Barril: ”Des del servei de psicologia dels serveis penitenciaris tenim com a objectiu principal evitar que els agressors sexuals tornin a violar a una dona”

Investigadors de la UB van elaborar un informe sobre la violència sexual a Espanya on es recullen i analitzen les dades existents per donar una visió global del fenomen. A l'informe s'estima que a Espanya es donen aproximadament 400.000 incidents de violència sexual a l'any, dels quals uns 100.000 tindrien com a víctimes menors d'edat. Cal remarcar que entre el 85% i el 95% de les víctimes adultes són dones.