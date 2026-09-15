Es multiplica per 7 el nombre d'hectàrees afectades per incendis forestals a la demarcació de Barcelona

La demarcació de Barcelona ha viscut un estiu amb més incendis i amb més superfície afectada per les flames que anys anteriors. És el balanç de la campanya forestal que ha presentat avui la Diputació, que reflecteix que enguany hi ha hagut una trentena d'incendis més que l'any passat, cosa que representa un creixement del 24%. Però la dada més cridanera és la de les hectàrees cremades: han passat de 160 a prop de 1.200. Per tant, s'ha multiplicat per més de 7 el terreny afectat pel foc a la província de Barcelona.
Malgrat tot, des de la Diputació es mostren "relativament optimistes", tal com ha dit el diputat delegat de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega. "Podria haver estat pitjor. Gràcies a la tasca preventiva que s'ha fet per part de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments, s'ha aconseguit que això no anés a més", ha argumentat.
Fàbrega ha posat d'exemple la franja de protecció que va aturar el foc de Sant Andreu de la Barca o la gestió forestal prèvia que va permetre que l'incendi de Carme, a l'Anoia, no tingués conseqüències més greus. També ha destacat la tasca de vigilància i informació, que ha arribat de forma directa a més de 62.000 ciutadans.
Amb tot, el dispositiu ha comptat amb prop de noranta professionals i una quarantena d'unitats mòbils, amb la col·laboració de 285 ajuntaments i 130 agrupacions de defensa forestal (ADF).