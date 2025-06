Morir-se és molt car i calen 'Mesures extraordinàries'

L'obra de teatre 'Mesures extraordinàries' (Teatre Borràs, Barcelona) parla sobre la mort i sobre el que costa morir-se. Fa reflexionar l'espectador sobre l’increïble negoci que hi ha al darrera dels funerals i de com gairebé tothom ha d’acabar afluixant la pasta. Perquè si viure costa un ronyó, morir-se els costa tots dos! Aquest és el fil conductor de l’obra.

A grans problemes, grans solucions

El protagonista de l'obra és el pare del Toni, que acaba de morir. La família no té diners per pagar l’enterrament i per això el Toni decideix portar a terme l’únic pla que se li acut: enterrar el pare pel seu compte! Això provocarà un debat entre les tres generacions que conflueixen a l'escenari. I és que la visió de la mort no és la mateixa amb 20 anys, que amb 40 o amb 60.

Teatre de denúncia

L’obra denuncia, amb humor i naturalisme, quant costa morir-se. També parla de la dignitat. Del llegat que ens deixen els nostres pares i de com els tornem allò que ens han donat. Dels rituals, de la importància que tenen per a la societat i de com cohesionen les

famílies, siguin com siguin. Una reflexió des de l’humor sobre la mort, sobre les diferències entre joves i grans a l'hora d'encarar-la i sobre la importància d'acomiadar-se.