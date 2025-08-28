Molts aiguamolls costaners podrien desaparèixer al llarg d'aquest segle

Un estudi alerta d’una situació preocupant. I es que gairebé tots els aiguamolls costaners podrien desaparèixer al llarg d’aquest segle. De fet, en els millors dels casos contemplats, la pèrdua seria del 8%, mentre que en els escenaris pitjors com ara escenaris de canvi climàtics extrems i sense aplicar mesures preventives, la desaparició serià pràcticament completa, amb una pèrdua del 92%. Aquest estudi se centra en els efectes del canvi climàtic, especialment els vinculats a l'augment del nivell del mar. Les pèrdues a gran escala, alerten, només es poden prevenir mitjançant una mitigació "efectiva" del canvi climàtic i si es pren una acció "decidida" per facilitar la migració cap a l'interior de les maresmes litorals cap a terres actualment utilitzades per a altres finalitats. Per tractar aquest tema ha vingut a La Ciutat d'Estiu en Carles Ibáñez. Ell és director del Centre en Resilència Climàtica d’Eurecat, centre tecnològic encarregat de realitzar aquest estudi, i ens ha explicat primer de tot què són els aiguamolls i per què són tant importants.
També ens ha explica què suposaria predre el 92% d'aquests aiguamolls, ja que és la situació més extrema que podria haver-hi, i diu que seria una catàstrofe sense precedents, no només a nivell natural, sino també a nivell econòmic, perquè suposaria pérduas de diners molt elevades.
Ja per acabar, ens ha explicat què podem fer nosaltres per donar-li una mica la volta a la situació.