La ministra Redondo estudiarà replicar la gratuïtat dels productes menstruals a tot l'Estat

El Ministeri d’Igualtat veu Catalunya com un referent en polítiques feministes i no descarta replicar a tot l'Estat mesures que ja són una realitat a casa nostra. Ho ha dit la ministra del ram, Ana Redondo, després de reunir-se amb la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor. Un cop acabada la trobada, que ha tingut lloc a la seu de la conselleria, totes dues han escenificat la bona sintonia que hi ha entre ambdues institucions.

La ministra ha dit que estudiarà, per exemple, oferir productes menstruals gratuïts a les farmàcies d’arreu d'Espanya, una política que existeix a Catalunya des del març de l’any passat. Segons Redondo, les iniciatives del Departament d’Igualtat són font d’inspiració per al ministeri. "Hi ha un patrimoni d'igualtat a Catalunya sòlidament assentat. I, quan necessitem assessorament i veure on s'estan fent les coses bé, acudim a vosaltres i realment trobem solucions a problemes concrets que té la resta del territori", ha afirmat.

Cap a un pacte d'Estat

Redondo també ha remarcat la necessitat de fer un gran pacte d’Estat contra la violència masclista. Precisament, la consellera Eva Menor ha anunciat aquesta mateixa setmana la intenció d’aprovar un pacte català de cara al 25N d’enguany. En tots dos pactes es farà èmfasi en la violència vicària, que va repuntar el 2024. Segons la ministra, cal reformar el concepte jurídic de l’interès superior del menor, que en cap cas, diu, pot implicar conviure amb un pare maltractador.