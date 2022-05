A la secció ‘microscopi en femení’, com sempre, entrevistem en profunditat a una dona destacada a l’àmbit laboral per a que ens expliqui la seva trayectoria professional i pugui servir com a exemple per a inspirar a d’altres dones.

Arancha Jiménez, directora d’operacions de la Fundación Adecco. Durant més de 18 anys ha estat implantant estrategies de Responsabilitat Corporativa a les empreses i la seva trajectoria esta estretament lligada als recursos humans.