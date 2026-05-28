Més de 5.000 mossos per la visita del Papa a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 agents vetllaran per la seguretat del Papa durant la seva visita a Barcelona els dies 9 i 10 de juny. Els dispositiu policial blindarà els principals escenaris que acolliran els actes de Lleó XIV com ara els voltants de la Catedral de Barcelona, la Sagrada Família i l’Estadi Olímpic.
Només hi podran accedir residents i treballadors. També es tancarà l’Abadia de Montserrat només per a aquelles persones que tinguin acreditació. Així doncs, l’únic acte en obert del Sant Pare serà el recorregut d’un quilòmetre que farà en el Papamòbil, entre els carrers Diagonal amb Rosselló i Sardenya.
La mobilitat del Papa es farà mitjançant càpsules de seguretat, amb talls totals temporals de trànsit, vehicles pilot, dispositius de tancament i diverses caravanes simultànies, com les de la Casa Reial, el govern espanyol i delegacions estrangeres.
Pel que fa a les afectacions de mobilitat, les més importants es concentraran a Ciutat Vella, l’Eixample i Montjuïc. A Ciutat Vella hi haurà restriccions de trànsit i estacionament al voltant de la Catedral i el Palau Episcopal. Al Raval es tallaran diversos carrers al voltant de l’Església de Sant Agustí i la plaça Gardunya. Tanmateix, l'Eixample -especialment la zona de la Sagrada Família- serà la més afectada.
L’ajuntament adverteix que moure’s per Barcelona aquells dies serà difícil i recomana fer-ho en metro. Per tal de facilitar la mobilitat, es reforçaran les línies del suburbà, i també les de Rodalies i Ferrocarrils.