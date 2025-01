Menys rebaixes i poc estoc

Com ja és tradició, després de les vacances de nadal arriben les rebaixes d’hivern. Aquest any s’espera que les botigues de proximitat no tinguin tants productes perquè s’han quedat amb poc estoc després de les campanyes de tardor i d’hivern. Això voldrà dir també, que en alguns casos, les rebaixes no seran tant elevades com en d’altres anys.

Contractació

Amb tot, la bona notícia segueix sent els més de 30.000 contractes que es generen en aquesta època, tot i que segons ens explica Antoni Torres, president de Pimec Comerç, aquests pics de contractació es donen més a les grans superfícies, que no al petit i mitjà comerç, que es preocupa per oferir una ocupació més estable.

La roba segueix sent l’estrella d’aquestes rebaixes, tot i que l’edat i la ubicació condicionen les nostres preferències segons ens explica Torres, qui també fa una defensa del comerç de proximitat davant les grans superfícies o el comerç online.

Per últim, aconsella a la ciutadania sentit comú per gaudir com cal de la campanya de rebaixes evitant els impulsos.