"M'entens o t'explico?", la obra que te transporta a la Barcelona del 1992

Este viernes llega al Aquitania Teatre la obra "M'entens o t'ho explico?", una obra en la que debuta como autor Jordi Calvet y que tiene como actor protagonistas a Octavi Pujades y Anna Senan. Los tres han visitado hoy La Ciutat para hablar de esta obra que tan buena acogida ha tenido en otros lugares como Roses, Calella, Blanes y Sant Boi.

"Nervios siempre hay, porque el teatro es un ente vivo y nunca sabes como saldrán las cosas, hay lugar para cosas buenas, malas, sorpresa, improvisación... y eso hace que siempre haya nervios, también por el compromiso que tenemos con el público que ha pagado una entrada", explica Octavi Pujades en referencia a las sensaciones que tienen respecto a esta primera obra en Barcelona.

Un debut excelente como dramaturgo

Jordi Calvet, por su parte, ha afrontado su primera obra como dramaturgo con unas sensaciones muy positivas. "Mejor no puede ser de momento, ver a la gente reír por una obra que he creado es una sensación única, porque sobre el papel hace gracia, pero cuando ves que funciona es muy emocionante", explica Jordi, que siempre quiere añadir más cosas a la obra. Respecto a este, Anna Senan asegura que Jordi es una "cabeza inquieta".

La obra "es una función ambientada en la Barcelona de justo antes de los Juegos Olímpicos. El personaje Pol tiene una taberna gallega, su mujer acaba de dejarlo y está a punto de ser desahuciado, está en la mayor de las miserias", explica Pujades. "Tiene dos amigos, Carles y Jaume, que deciden ayudarlo a cambiar su vida, y ¡madre mía que cambio!.

Anna no había nacido en esa época, mientras que Octavi y Jordi ya salían de fiesta. "De esa época recuerdo que yo quería se voluntario en los juegos y no me cogieron porque no era mayor de edad, me dio rabia", recuerda Octavi. Por su parte, Jordi asegura que se centró en esta época porque quiere "hacer una mirada a como éramos hace unos años y evidenciar el cambio que ha habido", concluye.