Los mejores planes en Barcelona

Si no tienes planes para el fin de semana, aquí te traemos algunas propuestas interesantes para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.

Top Secret

Empezamos en el Caixaforum donde, hasta el 17 de marzo, te podrás introducir en el mundo de los espías. Explora las relaciones entre cine y espionaje, entre la ficción y los hechos históricos, entre los elementos de atrezo y la tecnología usada por espías, desde Mata Hari hasta Carrie Mathison o Malotru, pasando por James Bond y Edward Snowden en ‘Top Secret’. Cerca de 300 piezas relacionadas con el mundo del espionaje te esperan.

Realidad virtual

En el Centro de Arte Amatller, en Paseo de Gracia 41 puedes disfrutar del mejor Sorolla en una experiencia inmersiva donde descubrirás la obra y vida del artista acompañado por una brillante banda sonara. Gracias a la realidad virtual podrás entrar en la obra de Sorolla.

No dejamos la realidad virtual para disfrutar de The Great Library of Tomorrow una experiencia inmersiva que te permitirá entrar en el mundo mágico de Tomorrowland.

El CCCB ofrece hasta el 17 de marzo la exposición IA: Inteligencia Artificial, una manera para descubrir su historia, su funcionamiento, sus posibilidades y los retos que supone.

San Medir

Para los más pequeños llega, un año más la fiesta más dulce y canalla de la ciudad. Este viernes, 1 de marzo, Barcelona se llenará de caramelos.

Esta fiesta se puede disfrutar en las calles y plazas de Gracia, Sarrià-Sant Gervasi y La Bordeta.

Fuerza Bruta Wayra

La cúpula Arenas acoge uno de los espectáculos más sorprendentes de la ciudad, Fuerza Bruta Wayra. Se trata de una experiencia de teatro dinámico y de inmersión que no dejará indiferente a nadie. Usando todos los medios imaginables, los artistas sorprenderán al espectador llevándolo a un universo desconocido de nuevas sensaciones.