La pobresa energètica: un greu problema als mesos més càlids

Avui en el tema de la setmana ens volem centrar en un aspecte molt important per la gent, més encara ara que arriba l’estiu i amb ell la calor... avui volem parlar de la pobresa energètica, un problema que cada cop pateix més gent i que dificulta molt la vida de les persones que la pateixen. La pobresa energètica podria definir-se com la incapacitat que té una llar per pagar les seves necessitats bàsiques com per exemple la calefacció, la electricitat, l’aigua calenta o la iluminació. I poden imaginar-se, ara que arriba la calor, quedar-se sense electricitat per exemple pot comportar riscos molt importants. Sense electricitat no tens aire acondicionat, ni ventilador, ni tan sols aigua freda a la nevera, per lo que l’estiu pot arribar a convertir-se en un autèntic mal-son.

Així i tot, a l'hivern és també un problema greu. Si no tens electricitat, no tens tampoc calefacció, i fins pots arribar a no tenir aigua calenta, pel que no pots enfrontar-te de manera correcta a les temperatures baixes que tenim al desembre, gener, febrer... és a dir, als mesos més freds. El principal factor que explica la pobresa energètica són els ingresos baixos... una persona que no té ingresos, no pot fer front a les factures i per tant no pot mantenir les seves necessitats bàsiques. Això porta inevitablement a la desconnexió o a la reducció del consum d’energia.

Ingresos baixos i preus elevats

També s’ha de dir, que en algunes ocasions les persones no poden fer front a aquestes factures perquè els preus són excesivament elevats. Aquests preus s’han vist elevats en aquests darrers anys, i això provoca que sigui més difícil fer front als pagaments que cada llar ha de fer per mantenir la seva energia. Tot això té, evidentment, greus conseqüències per la gent que pateix aquest problema de pobresa energètica. La primera conseqüència i pot ser la més greu són els problemes de salut. I es que tant el fred com la calor a la que estan exposades les persones que a casa seva sense calefacció, ni aire acondicionat ni res pot provocar enfermetats respiratòries, cardiovascular, de la pell, i fins i tot hipotèrmia, o un cop de calor a l’estiu a causa de las temperatures que cada any són més elevades.

A més, la gent que pateix aquest problema també té complicacions per mantenir la seva llar neta i en bones condicions. Per exemple, sense electricitat, no pots endollar l’aspirador i netejar el terra. Sense aigua, no pots fregar el terra tampoc, i tampoc pots fer reparacions que pugui sorgir amb la passa del temps, pel que és una problemàtica molt greu també. En general, la pobresa energètica afecta negativament a la qualitat de vida de la gent, i crea un ambient d’estrès i malestar generalitzat.

17% dels espanyols

A Espanya s’estima que entre un 8 i un 17% de les llars pateixen aquest problema. Això vol dir que afecta a prop de unes 6 milions de persones. A més, en aquest sentit es nota una greu vulnerabilitat, perquè el 43,5% de les persones d’Espanya estan en risc de patir pobresa energètica. El que més preocupa de tot plegat és la tendència. Si tinguessim una tendència negativa, no caldria preocupar-se, però la tendència és completament a l’alça. Des del 2008 la pobresa energètica ha augmentat un total del 138%, el que evidència que aquest problema cada vegada està més present en les notes vides, i que no pareix que vagi a disminuir.

Per tractar aquest tema hem parlat a La Ciutat amb Josep Babot, portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, per parlar-nos de la feina d'assessorament i acompanyament que fan i per evidenciar el problema que està present en la nostra vida cada vegada més; i amb l'Anna Vila, directora general de Serveis Socials, ja que al web de la Generalitat tenen una guia per combatre la pobresa energètica i ajudar a la gent que la pateix.