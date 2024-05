Lorenzo Bernaldo de Quirós (economista): "Com que el BBVA no té capital suficient, vol que el Sabadell li resolgui els problemes"

El president del BBVA, Carlos Torres, ha assegurat que ja s'ha posat en contacte amb alguns accionistes del Banc Sabadell per materialitzar l'OPA hostil anunciada a primera hora d'aquest matí. D'aquesta manera, Torres tira endavant el procés malgrat que l'entitat dirigida per Josep Oliu rebutgés l'oferta de fusió per ser poc satisfactòria. En aquest sentit, l'economista, president i soci de la consultora 'FreemarketCorporativeIntelligence', LorenzoBernaldo de Quirós, assegura que tot això és fruit d'una "pèssima administració de Torres" perquè, afegeix, "com que el BBVA no té capital suficient, vol que el Sabadell li resolgui el problema de la seva inconsistència estructural i les seves posicions de risc".



LorenzoBernaldo de Quirós considera que l'operació que planteja el BBVA és "lesiva per a l'economia espanyola, per a les empreses i per als accionistes tant del Sabadell com del BBVA".