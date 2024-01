Liga viciada

Al Almeria le perjudicó notablemente el VAR induciendo al colegiado a tomar decisiones equivocadas como la señalización de un penalti con falta previa Rüdiger o el más que dudoso gol con la mano con el brazo de Vinicius. Fue un cúmulo de jugadas Que fueron minando al Almería y catapultando hacia la victoria al Real Madrid. El VAR no vino para esto. El VAR vino para decisiones mucho más claras y para corregir errores, no decisiones que el propio árbitro ya ha visto en el terreno de juego y los diálogos del VAR nos indican que el colegiado de la sala induce al árbitro principal a tomar decisiones. Es lógica y comprensible la indignación generalizada del mundo del fútbol, en especial del Almeria, equipo al que decisiones como estas le condenan irremediablemente al descenso. Polémicas arbitrales al margen, cabe destacar el serio partido que jugó el Barcelona en Sevilla ante el Betis y en especial la gran primera parte. Fue un equipo al fin protagonista, solidario y reconocible. Maniatando al Betis y realizando un fútbol muy sólido, muy efectivo y a veces brillante. Volvió a cometer errores que le penalizaron claramente y durante algunos minutos del partido se complicó la victoria con dos aciertos de los locales. Pero tuvo capacidad de reacción en el momento clave, algo que debe valorarse considerablemente, porque en un ambiente complicado y en contra se levantó y consiguió encauzar la victoria de manera brillante. De lo mejor indiscutiblemente Ferrán Torres y su hat-trick. Partido completísimo con tres goles y una asistencia, que por cierto uno no entiende por qué le dan el MVP del partido a Isco, que es verdad que marca dos goles y hace un buen partido, pero está por detrás del hombre protagonista del encuentro que le da la victoria a su equipo. Anécdotas al margen, extraordinaria aparición de Lamine Yamal. Para mí jugó su partido más completo desde que está en la primera plantilla del Barcelona, eligiendo las mejores opciones y siendo un constante incordio en la punta derecha del ataque del Barcelona. O Pau Cubarsi, manteniendo un nivel impropio de su juventud. En línea generales, todos dieron un paso adelante hasta el mismo de De Jong, que fue el líder del centro del campo Pero una vez más en lo peor debemos señalar los despistes de defensivos y las facilidades que da el Barcelona y que tanto le están penalizando este año. Afortunadamente lo corrigió a tiempo pero en otras oportunidades no lo he hecho así y ha perdido puntos que ya no se recuperan. Ahora sí, da la sensación de que el Barcelona ha dado el clic definitivo para afrontar las próximas semanas fundamentales en la copa del rey en la liga en las mejores condiciones. João Félix cara y Robert Lewandowski cruz en esta bolsa del Barcelona.