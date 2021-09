L'exploració de l'espai: Noves oportunitats per la ciència i la tècnica

A la secció de ciència de Nits de Ràdio en Sheddad ens parla de les jornades organitzades per l'ACDIC, l'associació catalana per a la divulgació científica que ha organitzat la 6 jornada de divulgació científica de Figueres en el marc del "Science Needs you!"

Entre els ponents, el propi Sheddad parlant del seu llibre "El meu primer llibre del Cosmos" i Guillem Anglada Escudé, astrònom i investigador que ens parla de ciutats que es podrien construir a Mart i com haurien de ser.

Els reptes tecnològics de la industria aeroespacial amb Joan Manel Casalta i ESO: l'observació astronòmica desde la terra, la conferencia del Dr. Xavier Barcons.

Aquestes ponències i les projeccions, com la del documental Apollo 11 ens ho explica avui el nostre divulgador científic al nits de ràdio amb David Cervelló