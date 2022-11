Les infeccions de transmissió sexual (ITS), un problema important de salut pública

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el 2020 hi va haver 374 milions de noves ITS curables i, cada dia, més d'un milió de persones contrauen una ITS a tot el món. Pel que fa al nostre país, el 2019 es van detectar prop de 15.000 nous casos, un 1073% més que el 2012 2 . Amb l'objectiu d'aprofundir en la importància del cribratge i d'optimitzar l'abordatge de les ITS a Espanya des de diferents perspectives sociosanitàries, el Fòrum d'Experts en ITS (FEXITS), amb la col·laboració d'Hologic, ha elaborat el document “Optimització del cribratge i abordatge de les ITS a Espanya: recomanacions des d'una perspectiva multidisciplinària”. Carles Aguilar parla amb el Dr. Juan Carlos Galán, Cap de Virologia a l'Hospital Ramón i Cajal de Madrid