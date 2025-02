La doble discriminació a les dones amb esclerosi múltiple

A Catalunya, l'esclerosi múltiple té una prevalença de 120 persones per cada 10.000 habitants. Parlem d'una malaltia que afecta tres dones per cada home que la pateix. En aquest context, les dones que viuen amb Esclerosi Múltiple afronten una doble discriminació provocada per la combinació de la discapacitat que pot generar la malaltia i el seu gènere. Això, més enllà dels símptomes físics, pot provocar un augment de càrrega emocional. Tot plegat fa que les dones se situïn en una posició de desigualtat social ieconòmica, que dificulta la seva atenció i recuperació.

La directora de la Fundació Esclerosi Múltiple, Rosa Masriera, explica a 'La Brúixola' que "estem parlant d'una malaltia autoimmune que afecta tot el procés hormonal i totes les etapes que passa la dona (la menstruació mensualment, l'embaràs, la lactància o la menopausa) són moments en què la malaltia impactarà de manera molt significativa". Però al contrari del que es pot pensar, l’Esclerosi Múltiple i l’embaràs són compatibles. De fet, durant els nou mesos el cos genera una doble protecció cap a la pacient i el fetus i solen deixar-se de produir els brots típics de la malaltia. La Lourdes Duran és mare d'un nen d'onze anys i ha compartit el seu testimoni a 'La Brúixola': "És com un misteri de la natura, una poesia de com de sàvia pot ser la natura. En lloc de deixar que una malaltia continuï el seu curs habitual, para perquè hi ha un nadó que s'està formant".

Per trencar tots els estigmes que envolten l’Esclerosi Múltiple en dones, la Fundació impulsarà iniciatives per promoure l’empoderament i la millora de la qualitat de vida de les dones amb la malaltia.