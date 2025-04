Les famílies enllaçades: Com es forma una nova unitat familiar després d'una separació?

Rocío López de la Chica visita els micròfons de 'La Brúixola' per parlar sobre les "famílies enllaçades", un concepte que presenta en el llibre que edita Destino i que porta aquest mateix nom. Amb ella parlem sobre com s'ha de formar una família després de la separació de la parella, especialment, en els casos que tenen fills. "És de vital importància que no hi hagi cap intensió de substituir ningú, perquè el paper d'un pare o una mare és irreemplaçable", explica López de la Chica. Arran de la seva experiència, i juntament amb el seu actual marit Miguel Ángel, han creat l'associació "Creada" per assessora i ajudar les persones que es troben en aquesta situació.