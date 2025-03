Les entitats en defensa dels drets de les persones migrants veuen amb preocupació l'acord entre PSOE i Junts

L’acord entre el PSOE i Junts per a la delegació de les competències d’immigració ha despertat el neguit entre el col·lectiu de migrants i les entitats que els donen suport. Des de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi (CCAR), es mostren a favor que la Generalitat tingui aquestes competències, però no de com s’ha plantejat el pacte. Defensen un model de gestió migratòria “descentralitzat, més proper i adaptat a la realitat catalana”, per això creuen que s’està "desaprofitant una oportunitat" per millorar l’acollida dels nouvinguts i garantir els seus drets humans.

"Per a nosaltres, és una oportunitat perduda per avançar en clau de defensa dels drets humans i, a més, des d'una perspectiva absolutament securitària, que reforça una visió estigmatitzadora de les persones migrants i refugiades, perquè les vincula directament amb la necessitat de reforçar fronteres i expulsar-les", ha dit Dilara Ekmen, codirectora de la CCAR, en declaracions a Onda Cero.

Demanen el tancament dels CIE

En aquest sentit, temen que l’acord acabi provocant deportacions en calent i pateixen per la situació dels Centres d’Internament d'Estrangers (CIE). Consideren que aquests espais s’haurien de tancar, perquè serveixen per “privar de llibertat persones que no han comès cap delicte” i s’hi "vulneren drets fonamentals". Una opinió totalment compartida, és clar, per la plataforma Tanquem els CIES. La seva portaveu, Mercè Duch, ha recordat en declaracions a aquesta emissora que el 2015 el Parlament va aprovar una resolució per tancar aquests espais.

Duch demana ara a Junts i el PSC “coherència” amb el que van votar aleshores. Tot i això, confessa que l’acord li genera “una enorme desconfiança”: creu que no es millorarà la política migratòria, i en el cas particular dels CIE, assegura que "continuaran igual encara que els controlin els Mossos en comptes de la Policia Nacional". De la mateixa manera que Ekmen, també lamenta que hi hagi una perspectiva, a parer seu, “criminalitzadora” de la immigració.