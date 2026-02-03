L’atur puja al gener a Catalunya però marca la xifra més baixa des del 2008

Catalunya compta amb 325.214 persones inscrites a l’atur, una dada que suposa un descens del 3,4% en comparació amb el gener de l’any passat. És també la xifra més baixa d'aturats d'un mes de gener des del 2008.
L'atur puja en relació amb el desembre
L’augment mensual, d'un 0,61%, però, s’explica pel mal comportament del sector serveis, que ha sumat més de 2.500 nous aturats. En canvi, l’agricultura, la indústria, la construcció i el col·lectiu de persones sense ocupació anterior han registrat descensos. Tot i el repunt, el secretari de Treball, Paco Ramos, considera que aquesta evolució és habitual al mes de gener i segueix confiant que el 2026 serà positiu en l’àmbit laboral.
Afiliació a la Seguretat Social: millor gener des del 2012, però amb 48.000 altes menys que al desembre
Les dades d’afiliació també presenten contrastos. Catalunya suma 3,82 milions de persones afiliades a la Seguretat Social, la millor xifra en un mes de gener des del 2012 i gairebé un 2% més que el gener del 2025. Tot i això, respecte del desembre, hi ha prop de 48.000 afiliats menys, una caiguda que el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, considera preocupant, especialment en un context en què moltes empreses catalanes volen créixer i necessiten incorporar personal.
La contractació cau un 3% en comparació amb el gener del 2025
Pel que fa a la contractació, Catalunya registra una reculada del 3% respecte del mateix mes de l’any anterior, un indicador que reforça la lectura de desacceleració en l’inici del 2026.