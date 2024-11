L'assetjament escolar deixa marques inesborrables per sempre més

Una empenta que es repeteix. Un sobrenom que denigra. Un insult cada cop que a alguna persona li toca sortir a la pissarra. Una humiliació per la diversitat sexual o la identitat de gènere... hi ha moltes formes de fer mal. I a les escoles i instituts hi ha moltes víctimes d'un tipus de violència que pot tenir diferents conseqüències, com per exemple que la persona afectada s'acabi suïcidant. Abans del possible suïcidi hi ha molts escenaris més: Un de cada quatre joves catalans d’entre 11 i 18 anys s’ha autolesionat alguna vegada. Això és un quart de la població jove.

El bullying augmenta un 200%

El nombre de casos atesos per la unitat específica del Departament d'Educació ha augmentat un 200% en els tres darrers cursos fins a assolir els 1.042 l'any passat. En total, s'han tipificat com a assetjament escolar un total de 2.206 casos des del 2021. Canvis en el rendiment i la motivació acadèmica, alteració emocional sobtada que es reflectisca en el seu comportament, desaparició, exclusió per part del grup, marques físiques o autolesions són alguns dels senyals d'alerta d'aquest greu problema.