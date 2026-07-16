POLÍTICA

L’amnistia centra l’última tertúlia política de la temporada

El periodista Santi Terraza i l’advocat Pablo de Palacio analitzen les implicacions judicials i polítiques de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d’amnistia

Redacción

Barcelona |

Amb el periodista Santi Terraza i l’advocat Pablo de Palacio analitzem quin recorregut té ara la llei als tribunals espanyols, quin paper pot jugar el Tribunal Suprem en la seva aplicació i si encara poden existir obstacles perquè l’amnistia arribi a figures com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. També abordem el significat jurídic i polític que el TJUE atribueixi a la reconciliació com a objectiu legítim de la norma.

La tertúlia també examina les conseqüències polítiques del pronunciament europeu a partir de l’anàlisi de l’investigador de la UB Daniel Cetrà. Debatem sobre el futur electoral d’Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, el possible impacte del seu retorn a la primera línia política i els efectes que això podria tenir tant per a ERC i Junts com per al conjunt del panorama polític català.

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