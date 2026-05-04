L’alcalde d’Esplugues demana prudència i unitat després d’un assassinat al municipi

L’alcalde d’Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha traslladat el profund sentiment de tristesa, commoció i consternació que viu la ciutat després de l’assassinat d’una veïna del municipi. Ho ha fet en una entrevista al programa La Bruixola, on ha subratllat que es tracta d’un fet absolutament excepcional en una ciutat caracteritzada per la tranquil·litat i la bona convivència: Som una ciutat pacífica, no estem gens acostumats a fets d’aquestes característiques, i això ens deixa molt compungits com a col·lectiu", ha afirmat.
Pel que fa al succés, Sanz ha recordat que la investigació es troba sota secret de sumari, fet pel qual l’Ajuntament només pot compartir la informació confirmada oficialment pel Departament d’Interior. En aquest sentit, ha detallat que la víctima era una dona adulta, empadronada a Esplugues, que no existia cap relació prèvia amb l’agressor i que aquest no era veí del municipi. L’alcalde també ha volgut desmentir informacions falses que han circulat les darreres hores, aclarint que no es tracta d’un cas de jihadisme ni de violència masclista o de gènere. Segons les primeres dades facilitades pels Mossos d’Esquadra, l’autor dels fets podria haver actuat sota un possible brot de malaltia mental, una hipòtesi que continua sota investigació.
En relació amb la seguretat ciutadana, Sanz ha explicat que Esplugues manté un seguiment constant de les dades de delinqüència. Tot i un lleu increment recent de robatoris a l’interior de vehicles, ha remarcat que altres delictes greus, com els robatoris a domicilis o comerços, han disminuït, i que el crim viscut no respon a cap tendència estructural.