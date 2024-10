L'Ajuntament de Barcelona aprova provisionalment la proposta d'impostos per al 2025

Gràcies al sí de Barcelona en Comú i també d’Esquerra, la proposta del govern de Jaume Collboni per encarir la fiscalitat als hotels de luxe i als autocars turístics ha superat l’aprovació inicial.

PSC, Comuns i republicans hi han votat a favor de la tramitació de les ordenances fiscals de 2025, mentre que la resta de grups – Trias per Barcelona, PP i Vox – hi han votat en contra. Amb l'aprovació inicial, la modificació de les ordenances fiscals de cara a l'any vinent comença la seva tramitació i s'obre el període per presentar al·legacions a la proposta del govern municipal, que va adreçada sobretot al turisme. Comuns i Esquerra han celebrat el diàleg per part de l’Ajuntament, però han avisat que el sí d’avui no representa l’aprovació definitiva de les ordenances.

El partit de Govern, el PSC, ha celebrat i agraït el sí dels altres dos partits, i ha assegurat que treballarà per aconseguir un acord per a aprovar-les del tot.

Junts, PP i Vox en contra

Per la seva banda, Trias per Barcelona, PP i Vox han argumentat el seu no a l’augment de la pressió fiscal als barcelonins que, diuen, representaran aquestes ordenances. Escoltem Ramon Tremosa, de Junts, Àngels Estaller dels populars i Gonzalo del Oro de Vox.

La votació per a l'aprovació definitiva de les ordenances es preveu al desembre, un cop resoltes les al·legacions, per tal que les noves taxes entrin en vigor l'1 de gener del 2025.