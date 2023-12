L'Agència Catalana del Consum ha posat en marxa la campanya “No et deixis els teus drets a terra”

La campanya “No et deixis els teus drets a terra” posa en valor la protecció de què gaudim els consumidors i les consumidores en l'àmbit la de la Unió Europea, quan patim alguna de la incidències més habituals en el transport aeri que, per ordre d’importància, són la cancel·lació de vols, els retards i les incidències amb l’equipatge. A més, la campanya també serveix per recordar que des de l’Agència Catalana del Consum s’ofereixen vies extrajudicials, voluntàries i gratuïtes per resoldre les controvèrsies entre consumidors i companyies aèries. En els darrers 3 anys, hem gestionat prop de 4.800 reclamacions en aquest sector i més del 60 % s’han pogut resoldre per la via de la mediació. I quan s’han detectat males pràctiques s’ha sancionat per corregir-ho: des del 2021 fins ara, s’han multat un total de 18 companyies aèries per un import global superior als 700.000 euros.