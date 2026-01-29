L'actualitat a debat

Aquesta setmana a 'La Brúixola' analitzem a fons la crisi de Rodalies: el caos ferroviari dels darrers dies, la gestió de les incidències, la comunicació amb els usuaris i el repte de recuperar la confiança en el servei. També abordarem el debat sobre les responsabilitats polítiques, amb la pressió de l’oposició per la dimissió de la consellera Sílvia Paneque.
Més enllà de l’actualitat immediata, posarem el focus en el problema estructural de Rodalies, les conseqüències polítiques de la crisi en la negociació dels pressupostos i el debat obert sobre el finançament de Catalunya, amb la veu crítica dels principals actors econòmics del país.