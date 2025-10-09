L'actualitat a debat

A la tertúlia d'aquest dijous 9 d'octubre, repassarem l'actualitat política de la setmana amb el periodista Erik Encinas i l’advocat Pablo de Palacio. Començarem repassant el més recent, el debat de política general al Parlament de Catalunya, que va començar dimarts i que conclou aquest dijous.
També comentarem la falta d'entesa entre comuns i republicans. Especialment pel que fa als pressupostos, el finançament i l'habitatge. Si no hi ha un aproximament de postures, cada cop sembla més difícil que les negociacions dels pressupostos puguin tirar endavant. I, un any després, la sensació és que res no ha canviat gaire: continuem sense comptes aprovats i amb els mateixos temes sobre la taula, però sense concrecions que facin pensar en un canvi a curt termini.
Una situació que analitzarem avui amb els nostres convidats, per entendre fins a quin punt aquesta manca d’entesa pot acabar marcant el rumb.